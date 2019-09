Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Tesla-Chef habe offenbar zugeschaut, als Porsche diese Woche mit dem Taycan seine Model-S-Alternative präsentiert habe. Das würden jedenfalls mehrere Seitenhiebe Elon Musks auf Twitter nahe legen. Die Reaktionen hätten nicht lange auf sich warten lassen.Wie berichtet, habe der Porsche Taycan Turbo S. einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Elon Musk habe allerdings zumindest indirekt einen Kritikpunkt gefunden. "Äh Porsche, das Wort "Turbo" bedeutet nicht, was ihr denkt", habe Musk auf Twitter geschrieben. Er habe darauf angespielt, dass für den Antrieb von Elektrowagen keine Turbolader genutzt würden.Andere Twitter-Nutzer hätten Musk daraufhin daran erinnert, dass er es selbst mit Formulierungen bisweilen nicht zu genau nehme. Beispiel: "Finanzierung gesichert".Und dass Elon Musk - offenbar als Reaktion auf eine Rekordrunde des Taycans - ankündige, ein Model S nächste Woche auf den Nürburgring zu schicken, habe sein Erzfeind Mark Spiegel gehässig mitkommentiert: "Lach, wenn Betrüger-Bengel ein Model S auf den Ring schickt, wird das ein speziell präpariertes, vertauschtes Rennpferd sein. Lass uns ein zufällig ausgewähltes Serienfahrzeug sehen."Die Tesla-Aktie bleibt so nur was für eingefleischte Tesla-Anhänger, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)