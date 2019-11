Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

316,50 EUR -1,34% (22.11.2019, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

323,10 EUR (21.11.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

354,83 USD (21.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe einen futuristisch aussehenden Elektro-Pickup vorgestellt, mit dem der Branchenpionier in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen wolle. Das Fahrzeug mit dem Namen "Cybertruck" habe die ungewöhnliche dreieckige Form, die eher an einen Kampfjet als einen klassischen Pickup erinnert. Er solle über 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und komme in 2,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 100 km/h).In einem Video habe Tesla demonstriert, wie der Pickup schneller beschleunige als ein Porsche 911. Auch ein Tauziehen mit dem aktuellen Pickup-Bestseller F-150 von Ford habe der "Cybertruck" im Video locker gewonnen. Den Startpreis habe Tesla eher niedrig bei knapp 40.000 Dollar (knapp 36.000 Euro) angesetzt.Die Karosserie sei aus besonders hartem rostfreiem Stahl gefertigt, so Musk. Um zu zeigen, wie robust sie sei, habe Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen mit einem Vorschlaghammer auf die Wagentür eingeschlagen, ohne eine sichtbare Delle zu hinterlassen. Die Demonstration der Festigkeit der Fenster sei allerdings schief gegangen: Das Glas habe Risse gezeigt, als von Holzhausen eine Metallkugel dagegen geworfen sei.Die schweren Wagen mit meist offener Ladefläche seien der zentrale Geldbringer für Ford, General Motors und Fiat Chrysler in den USA. Das sei der Markt, den man angehen müsse, wenn man den Übergang zur Elektromobilität schaffen wolle, habe Musk betont.Zugleich sei nicht davon auszugehen, dass der Tesla-Pickup bald auf die Straße komme: Von der Vorstellung eines neuen Modells bis zum Produktionsstart würden üblicherweise mehrere Jahre vergehen. Aktuell bereite die Firma die Markteinführung des Kompakt-SUV Model Y und eines Elektro-Sattelschleppers vor.Tesla sei auch nicht der einzige Hersteller, der ein Auge auf das lukrative Marktsegment geworfen habe. So wolle die Firma Rivian im kommenden Jahr mit einem Elektro-Pickup in die Produktion gehen - und auch Ford und General Motors würden ihre Marktposition mit elektrifizierten Versionen ihrer Modelle verteidigen wollen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.