Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (03.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Paukenschlag bei Tesla, der viele Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt habe: Der chinesische Internetkonzern Tencent sei in großem Stil beim US-Elektroautobauer Tesla eingestiegen. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hätten die Chinesen am Dienstag einen Aktienanteil in Höhe von 5% im Wert von knapp 1,8 Mrd. Dollar (1,7 Mrd. Euro) offen gelegt. Ein Teil davon sei im Rahmen der jüngsten Kapitalerhöhung erworben worden, der Rest über den Markt. Tencent sei übrigens kein Zwerg, sondern ein echter Gigant. Der chinesische Internet-Riese komme aktuell auf einen Börsenwert von rund 260 Mrd. Euro. Er betreibe u.a. das chinesische WhatsApp-Pendant WeChat und sei auch im Bereich von PC- und Online-Spielen im Reich der Mitte führend. Mit dem Einstieg sei Tencent nun auf einen Schlag zu einem Großaktionär bei Tesla aufgestiegen.Hier ergebe sich in der Tat eine Win-Win-Situation. Elon Musk habe mit dem frischen Geld aus der jüngsten Kapitalrunde genügend finanziellen Spielraum, den reibungslosen Start der Serienproduktion des neuen Model 3 zu gewährleisten. Und Tencent füge seinem ohnehin schon aktiven Vorpreschen in die Elektromobilität die Krone auf. Klar sei aber auch nach dem Einstieg von Tencent, dass vom Erfolg des ersten Elektroautos für den Massenmarkt sehr viel abhänge. Tencent könnte dabei natürlich weitere Vermarktungs- und Vertriebs-Türen in China öffnen, was die Absatzmöglichkeiten noch einmal dramatisch verbessern würde. Die Tesla Motors-Aktie marschiere jetzt jedenfalls wieder munter in Richtung Allzeithoch.Die Experten von JS Capital sind fest davon überzeugt, dass Visionär Elon Musk den Konzern nicht nur zu einem Weltkonzern in Sachen Elektromobilität, sondern auch in puncto Energiespeicher etablieren wird. Langfristig habe die Tesla Motors-Aktie daher riesiges Potenzial. (Ausgabe März 2017)