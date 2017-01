Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 223,56 -1,51% (05.01.2017, 16:20)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(05.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs im Hinblick auf die Aktien von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die wichtigsten Worte im Rahmen der Gigafactory-Besuchstour von Tesla Motors Inc. seien die Bestätigung der kommunizierten Ziele für Batteriezellen-Produktionsvolumen gewesen.Das Management habe abgesehen davon seine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass jede produzierte Einheit vom Model 3 auch verkauft werden könne.Allerdings seien Detailfragen hinsichtlich Timing, Investitionserfordernisse und Kostenreduktionen offen geblieben, so der Analyst David Tamberrino.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla Motors-Aktienanalyse das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 190,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:212,05 Euro -1,42% (05.01.2017, 16:04)Tradegate Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:212,04 Euro -2,03% (05.01.2017, 16:20)