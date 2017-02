Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

USD 268,95 -3,86% (16.02.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (17.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie vor Widerstand! Langfristig weiterer Kursanstieg erwartet! AktienanalyseLangfristig optimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Zahlen von Tesla Motors, die am 22. Februar kämen, würden sicherlich nicht besonders gut ausfallen, glaube der Aktienprofi. Viel wichtiger sei aber, wie es mit dem Model 3 weiter gehe.Nach dem steilen Anstieg von über 40% in sehr kurzer Zeit komme die Tesla Motors-Aktie nun auf einen Widerstand. Den zu knacken, werde schon sehr schwierig sein. Es gebe aber nach wie vor sehr viele leerverkaufte Tesla Motors-Aktien und was die Leerverkäufer machen würden, sei nicht ganz klar. Kurzfristig sei das Rückschlagspotenzial sicherlich da.Langfristig dürften sich steigende Kurse bei der Tesla Motors-Aktie jedoch fortsetzen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2017)