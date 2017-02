WKN Tesla Motors-Aktie:

Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.02.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Unglaubliche Kurszuwächse möglich! ChartanalyseSchafft es Elon Musk den Autobauer Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) mit dem Model 3 zum Verkaufsschlager zu machen, so dürfte sicherlich auch das Wertpapier hiervon massiv profitieren - so wie sich das langfristige Chartbild zunehmend präsentiert, sind unglaubliche Kurszuwächse möglich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis ins Jahr 2014 hinein habe sich das Wertpapier von Tesla Motors in einem langfristigen Trendkanal aufgehalten und bis auf ein Jahreshoch von 291,42 US-Dollar zulegen können. Kurz darauf habe sich jedoch eine volatile Seitwärtsphase eingestellt, innerhalb derer sich Auf- und Abwärtstrends in Abständen von nur wenigen Monaten abwechseln würden. Den Tiefpunkt habe der Wert Anfang 2016 bei 141,05 US-Dollar erreicht und sei zeitweise aus der bisherigen Handelsspanne zur Unterseite herausgerutscht, aber nur wenig später seien die Kursnotierungen wieder in die Höhe geschossen.Im Abgelaufenen Jahr sei überwiegend eine größere Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von rund 180,00 US-Dollar abwärts gefolgt. Seit Dezember dieses Jahres zeige sich jedoch wieder eine äußerst dynamische Kursrally, die in der Vorwoche bis knapp an die Jahreshochs aus 2015 heran gereicht habe. Viel wichtiger sei jedoch das Gesamtbild des Wertpapiers seit Anfang 2014, innerhalb dessen sich eine potenzielle inverse SSKS-Formation andeute - die dazugehörige Nackenlinie könne im Bereich der 2014'er bei 291,42 US-Dollar eingezeichnet werden. Sollte also das charttechnische Konstrukt nachhaltig mit einem Kursanstieg darüber regelkonform aufgelöst werden, so errechnet sich mit Leichtigkeit weiteres Kurspotenzial von gut 150,00 US-Dollar in der Tesla Motors-Aktie, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de. (Veröffentlicht am 23.02.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:245,50 Euro -5,30% (23.02.2017, 16:34)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:244,75 Euro -5,50% (23.02.2017, 16:50)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:USD 259,66 -5,06% (23.02.2017, 16:50)ISIN Tesla Motors-Aktie:US88160R1014