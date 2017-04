Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

298,52 USD +7,27% (03.04.2017, 22:00)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (04.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Florian Söllner, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrofahrzeugbauers Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute Laune bei Elon Musk. Bereits nach dem Einstieg des Internet-Giganten Tencent habe sich die Charttechnik verbessert. Nun hätten gute Absatzzahlen für ein weiteres Kursanstieg von über fünf Prozent gesorgt. Während Elon Musk Rückenwind erhalte, blase den Shortsellern der Wind eiskalt ins Gesicht. "Stormy weather in Shortville " habe der Tesla-Chef diesen Umstand kommentiert.Kurzfristig bleibe das Chartbild der Tesla Motors-Aktie positiv. DER AKTIONÄR rate Tradern weiterhin hier mit engem Stopp mitzuspielen. Aus fundamentaler Sicht seien die Vorschusslorbeeren aber extrem groß: Seit gestern sei die Tesla Motors-Aktie mehr wert als Ford - obwohl Tesla bisher weniger als 0,1 Millionen Autos p.a. verkauft habe, und Ford 6,7 Millionen.Entsprechend hoch ist das Rückschlagpotenzial, sollte der Wind drehen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:278,40 EUR +1,16% (04.04.2017, 12:10)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:277,96 EUR -0,61% (04.04.2017, 12:16)