ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (07.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Mögliche Kapitalerhöhung belastet - AktienanalyseMitte Februar stürmte die Aktie von Tesla Motors (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) Richtung Norden und markierte bei 287,39 US-Dollar das aktuelle Jahreshoch, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Tesla schreibe zwar immer noch tiefrote Zahlen, habe aber den Verlust in Q4 des letzten Geschäftsjahres deutlich verringern können. Dies habe die Börse honoriert. Nach dem Jahreshoch Mitte Februar aber sei es flugs abwärts für die Aktie des US-amerikanischen E-Auto-Spezialisten gegangen. Hintergrund: Laut Medienberichten ziehe Firmenchef Elon Musk eine Kapitalerhöhung in Erwägung, um ehrgeizige Expansionspläne zu realisieren. Im September wolle Tesla zum Beispiel mit der Massenfertigung des Mittelklassewagens Model 3 beginnen. Jedenfalls dürfte eine mögliche Kapitalerhöhung die Tesla Motors-Aktie in den vergangenen Tagen belastet haben.Zurück zum Chart. Bei 254,85 Dollar sei das aktuelle Monatshoch markiert worden, welches als erste nennenswerte Widerstandsmarke gelte. Nach unten hin könnten das Kurstief von Februar bei 242,01 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 217,84 Dollar sowie das aktuelle Jahrestief bei 210,96 Dollar den Kurs der Tesla Motors-Aktie unterstützen. Das Mehrmonatstief von November bei 178,19 Dollar gilt zudem als signifikante Unterstützungsmarke, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.03.2017)Börsenplätze Tesla Motors-Aktie:237,60 EUR +0,98% (07.03.2017, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:237,60 EUR +0,03% (07.03.2017, 11:22)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:251,21 USD -0,14% (06.03.2017, 22:14)