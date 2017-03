Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:

263,315 USD +2,97% (16.03.2017, 16:08)



ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (16.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Der Markt kann mit der Kapitalerhöhung sehr gut leben - AktienanalyseLaut einer aktuellen Aktienanalyse bleibt Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, für die Aktie von Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) positiv gestimmt.Gestern Abend habe Tesla Motors eine Kapitalerhöhung angekündigt. Elon Musk wolle dank dieser Maßnahme einen Puffer in Bezug auf die Produktion des Model 3 haben. Aufgrund der Ankündigung der Kapitalerhöhung sei die Tesla Motors-Aktie nachbörslich gestiegen, was der Aktienprofi für sehr ungewöhnlich halte. Seiner Meinung nach zeige das, dass der Markt damit sehr gut leben könne, weil die Kapitalerhöhung im Rahmen ausfalle. Der Börsenexperte spreche auch von einem interessanten Projekt mit den Solardachziegeln.Alles in allem ist bei Tesla Motors nach wie vor alles im grünen Bereich, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.03.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:245,70 EUR +2,08% (16.03.2017, 16:07)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:245,69 EUR +0,82% (16.03.2017, 16:21)