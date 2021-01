NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am heutigen Montag würden die ersten Auslieferungen des in China hergestellten Model Y über die Bühne gehen. Dazu werde um 10:30 Uhr eine einheitliche Auslieferungszeremonie in mehreren großen Städten im ganzen Land starten, bei der das Model Y an die ersten Besitzer übergeben werden solle. Dieses Ereignis stelle auch die offizielle Markteinführung des Elektro-Crossovers in China dar.Vor der Markteinführung habe Tesla auch an der Preisschraube gedreht. Das Model Y Long Range könne nun für umgerechnet 51.890 USD statt zuvor 68.580 USD gekauft werden. Das sei eine deutliche Ansage an die Konkurrenz! Kein Wunder also, dass Tesla in China fast überrannt werde. Am 1. Januar sei das Model Y in den Tesla-Stores in mehreren Städten im ganzen Land ausgestellt worden. Tausende von Interessenten würden seitdem in die Tesla-Läden strömen, um das neue Elektroauto zu begutachten.Die Nachfrage nach dem Model Y sei in China enorm. Kunden, die nur fünf Tage vor dem Verkaufsstart eine Bestellung aufgegeben hätten, würden voraussichtlich bis zum zweiten Quartal warten müssen, um ihr gewünschtes Elektrtoauto geliefert zu bekommen.Die Tesla-Aktie habe zuletzt den Rückwärtsgang eingelegt. überhitzt. Nach unten warte eine Unterstützung bei 807 USD. Falle diese Marke, warte die nächste Unterstützung bei 709 USD. Der Stopp sollte bei 650 USD platziert werden, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:677,90 EUR -0,88% (18.01.2021, 08:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:697,00 EUR -0,99% (15.01.2021, 17:35)