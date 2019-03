Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

257,39 EUR +0,91% (14.03.2019, 15:41)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

291,74 USD +0,96% (14.03.2019, 15:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nur noch einen Tag bis zur Vorstellung des neuen Tesla Model Y. Das Interesse sei bereits immens. Der vor zwei Wochen vorgestellte Polestar 2 komme nicht an den Hype heran, den das Model Y bereits jetzt im Netz erzeuge. Die Hoffnung der Tesla-Bullen: Die Reservierungen würden nach einem gelungenen Event von Elon Musk zumindest im Ansatz die überwältigende Anzahl von 300.000 erreichen, die 2016 Tesla nach der Model-3-Enthüllung innerhalb weniger Tage habe einsammeln können. Noch nicht relevant im Gespräch sei hingegen die Elektroauto-Offensive der VW-Gruppe. Doch die Leistungsdaten von Audi Q4 oder VW Neo könnten sich schon sehen lassen. Das Model Y müsse sich am Ende mit diesen drei Rivalen messen.Kleinlaut im Diesel-Skandal, doch nun mit großen Worten in die Elektro-Offensive. "Wir werden 2020 kommen mit Fahrzeugen, die alles können wie Tesla und um die Hälfte billiger sind", so VW CEO Herbert Diess im ZDF. Mit dem VW I.D. Neo sehe man das erste Ergebnis der Investitionen. Mit einem Preis von mindestens 30.000 Euro sei es billiger als der Tesla. Mit einer maximalen Reichweite von 550 Kilometer punkte man zudem gegen das höhere Model Y. SUV seien weniger windschnittig, weswegen etwa Electrek auch gegenüber dem Model 3 beim Model Y eine "10 bis 15 Prozent" geringere Reichweite erwarte.Auch wenn das Design des VW biederer sei als das von Tesla - alleine aufgrund der Preis-Leistungsdaten scheine ein gewisser Erfolg vorprogrammiert: Jürgen Stockmann, Markenvorstand, halte es für möglich, dass die Launch Edition bereits ausverkauft sein werde, bevor das Auto im September offiziell vorgestellt werde. Die Vorbestellungen würden bereits am 8. Mai beginnen. VW wolle 2020 bereits 200.000 elektrifizierte Autos verkaufen. Ganz frisch die Meldung, dass VW beschleunige und bis 2025 ganze 30 (bisher 20) batteriebetriebene Modelle anbieten wolle. Werde am Marktanteil von Tesla knabbern - doch SUV-Fans und Puristen würden auf das Model Y setzen.Audi setze ähnlich wie Tesla auf einen kompakten SUV, den Audi Q4. Näheres wisse man erst ab 15. März. Doch nach bisherigen Schätzungen positioniere sich die VW-Premiummarke mit dem Q4 punktgenau auf Augenhöhe mit dem Model Y. Punkten könne Audi mit dem futuristischen Design. Bisher sei es Tesla meist gelungen bei der Beschleunigung der Konkurrenz mindestens eine Nasenlänge voraus zu sein - kontern könnte Audi hier mit seinem Qualitätsanspruch und einer hohen Zuverlässigkeit. Ein stimmiges Produkt, das seine Fans finden werde.Man müsse kein Prophet sein, um zu erahnen: Die meisten Bestellungen werde das Model Y einheimsen. Der Tesla-CEO habe für das Model 3 eine potenzielle Nachfrage von "700.000 bis 800.000 pro Jahr, in einer Rezession vielleicht nur 500.000" erwartet. Aktuell halte sich Elon Musk aufgrund einer SEC-Untersuchung mit solchen Aussagen zurück. Für das Model Y solle die Nachfrage, nach älteren Aussagen, ungefähr doppelt so groß sein, was mindestens einer Million Autos pro Jahr entsprechen würde. Doch während das Model 3 2016 quasi konkurrenzlos gewesen sei, müsse sich das Tesla Model Y nun im Wettbewerb behaupten. Entscheidend wird für den operativen Erfolg, dass Tesla zu einem effizient produzierenden Autohersteller wird, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,79 EUR +0,62% (14.03.2019, 15:16)