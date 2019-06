Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk sei mittlerweile bekannt dafür, optimistische Ziele zu verpassen und zurückzurudern - doch auch seine erbittersten Gegner, die Tesla-Bären, müssten sich ab und an korrigieren. Einen Ritterschlag habe es nun von US-Automanagerlegende Bob Lutz gegeben. Er habe ein Model 3 in Augenschein genommen und bescheinige insbesondere bei den Spaltmaßen eine erstaunliche Verbesserung: Hier sei die Qualität nun "Weltklasse". Auch die kritisierte Lackierung sei mittlerweile makellos.Das äußere Erscheinungsbild habe Lutz sehr positiv überrascht. Ob auch die Zuverlässigkeit besser werde, sei hingegen noch nicht klar: Das renommierte US-Verbrauchermagazin "Consumer Report" habe im Februar seine Empfehlung zurückgenommen. Grund: Lose Teile an der Karosserie, kaputte Scheiben, Fehler im Lack, eingefrorenes Display. "Consumer Report" habe die Gesamtmarke Tesla auf den 19. Platz gelistet - elf Ränge schlechter.Auch Shortseller Mark Spiegel rudere zurück. Electrek habe berichtet, dass Tesla dank der Auslieferung von mittlerweile 1.000 Autos pro Tag auf dem Weg in Richtung eines neuen Rekordquartals (bei den Stückzahlen, nicht beim Gewinn) sei. Zu schlagen seien die 90.700 aus dem vierten Quartal. Elon Musk habe sogar "90.000 bis 100.000" in Aussicht gestellt. Tesla helfe, dass am 1. Juli erneut die US-Förderung von jetzt 3.750 Dollar halbiert werde - was viele Kunden veranlasse, jetzt noch schnell zuzugreifen. Mark Spiegel könne sich vorstellen, dass Tesla doch "besser als gedachte" 86.000 Autos ausliefere - doch das Ziel von Elon Musk sei nicht erreichbar.Trotz Rebound: Der Tesla-Chart sei noch angeschlagen. Auch wenn die Stückzahlen gut sein dürften, die große Frage bleibe: Könne Tesla tatsächlich nachhaltig in die Gewinnzone vordringen, oder würden dies die jüngsten Preissenkungen verhindern. Die Märkte dürften sich künftig weniger auf die Anzahl verkaufter Autos und mehr auf den erzielten Gewinn pro Stück konzentrieren, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zu der Tesla-Aktie. (Analyse vom 17.06.2019)