XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

731,00 EUR +1,58% (18.10.2021, 11:16)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

843,03 USD +3,02% (15.10.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der "The Big Short"-Investor Michael Burry habe seine Wette auf einen fallenden Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Tesla aufgebeben. Das habe der Hedge-Fonds-Manager am Freitag gegenüber CNBC erklärt. Die Aktie danke es Burry und lege weiter zu."Die Medien haben den Wert dieser Wette gegen Tesla aufgeblasen. Ich war nie mit Dutzenden oder Hunderten von Millionen durch Optionen short, wie berichtet wurde. Die Optionswetten waren extrem asymmetrisch, und die Medien lagen um Größenordnungen daneben", so Burry in einer E-Mail, die CNBC exklusiv zugesandt worden sei, auf die Frage, ob er immer noch gegen Tesla wette.Burry habe durch seine erfolgreichen Wetten in der Subprime-Krise einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Schon alleine deshalb hätten die Medien seiner Short-Attacke gegen Tesla eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt.Scion Asset Management-Gründer Michael Burry habe sich in der Vergangenheit mehrmals besorgt darüber geäußert, dass Tesla zur Erzielung von Gewinnen auf regulatorische Kredite angewiesen sei.In der Vergangenheit habe es wenig Sinn gemacht, auf fallende Kurse bei Tesla zu setzen. Tesla sei und bleibe der Trendsetter der E-Mobility-Branche. Und, Tesla melde einen Rekord nach dem anderen. Natürlich sei und bleibe das Papier des Elektroauto-Pioniers eine viel diskutierte Aktie. Schon alleine die ambitionierte Bewertung von aktuell umgerechnet 700 Milliarden Euro biete genügend Diskussionsstoff.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:732,20 EUR +0,77% (18.10.2021, 11:31)