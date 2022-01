Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

902,80 EUR -0,90% (19.01.2022, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

905,00 EUR -1,65% (19.01.2022, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.030,51 USD -1,82% (18.01.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Zuletzt hätten gleich mehrere Analysten ihre Kursziele für die Tesla-Aktie nach oben geschraubt. New Street-Analyst Pierre Ferragu etwa sehe für das Papier des Elektroauto-Pioniers Potenzial bis 1.580 Dollar. Die Deutsche Bank und Goldman Sachs hätten ein Kursziel von 1.200 Dollar für die Aktie ausgegeben. Gut möglich, dass das Papier bald in diese Regionen klettern werde. Elon Musk und sein Team würden alles daran setzen, die Produktion hochzufahren. Dabei sei Tesla allerdings auf externe Zulieferer angewiesen.New Street-Analyst Pierre Ferragu gehe davon aus, dass Tesla durch das hochfahren der neuen Werke in Austin und Berlin sowie die Erweiterung der Kapazitäten in Schanghai 2022 auf einer die Gesamtproduktionsrate von 1,8 Millionen Fahrzeugen kommen könnte. Um dieses Ziel zu erreichen, sei Tesla auf externe Zulieferer angewiesen, um die dazu notwendige Rohstoffversorgung sicher zu stellen.Tesla habe im vergangenen Monat eine Vereinbarung mit dem australischen Unternehmen Syrah Resources unterzeichnet, das in Mosambik eine der weltweit größten Graphitminen betreibe.Der Elektroautohersteller wolle ab 2025 80 Prozent der von der Anlage produzierten Menge - 8.000 Tonnen Graphit pro Jahr - aufkaufen. Graphit sei für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien unerlässlich.Tesla stelle die Weichen für die Zukunft. Die Beschaffung von Batteriematerialien stelle dabei nur eine von mehreren Herausforderungen für den Elektroauto-Hersteller dar.Der Tesla-Deal passe ins Bild, schließlich gehe es darum, die dringend benötigten Ressourcen für die Batteriekapazitäten schnellstmöglich zu sichern.Investierte Anleger sollten sich von möglichen Rücksetzern der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Positive Katalysatoren sollten im Jahr 2022 das Thema autonomes Fahren sowie neue Software-Abos für die Tesla-Aktie sein.Das Tesla-Papier ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2022)