Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe seit Jahresanfang rund 800 Prozent zugelegt. Ausgerechnet Firmenchef Elon Musk warne nun vor einem Absturz der Aktie. Laut CNBC habe der Tesla-Chef in einer internen E-Mail an seine Mitarbeiter vor einem Crash des Papiers gewarnt, falls der Elektroauto-Hersteller die Ausgaben nicht in den Griff bekommen würde. Musk wolle seine Mitarbeiter sensibilisieren, mehr auf die Kosten zu achten, damit Tesla in Zukunft seine operativen Ziele erreichen könne.Die Tesla-Aktie habe zuletzt noch einmal deutlich zugelegt. "Der Ichimoku-Indikator steht für ein übergeordnet positives Umfeld." So habe das letzte Mal das charttechnische Fazit an dieser Stelle gelautet. Dieses positive Umfeld habe sich seitdem in ein weiteres Kursfeuerwerk verwandelt. Die Tesla-Aktie sei seitdem weiter von Hoch zu Hoch geeilt. Die Aktie rangiere bei rund 570 US-Dollar, habe gestern aber schon wieder eine auffällige Tagesschwankung gezeigt.Es lasse sich nicht wegdiskutieren, dass die markttechnischen Indikatoren auffällig überhitzt seien. Daher böten die Fibonacci-Retracements eine gute Orientierung für die nächstliegenden Absicherungen. Diese würden bei 527 USD, 503 USD und 479 USD verlaufen. Nach oben scheine das kurzfristige Potenzial bei 655 USD ausgereizt (61,8% Fibonacci-Projection). Gut denkbar, dass Tesla nochmals bis nach unten korrigiere, um dann "gen 655 USD" Anlauf zu nehmen", laute das Fazit von Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. (Analyse vom 02.12.2020)