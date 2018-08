Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 379,57 +10,99% (07.08.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Welches Spiel treibe Elon Musk? Gestern sei auf dem Twitter-Konto des Tesla-Chefs die überraschende Nachricht erschienen: Musk erwäge, den Aktionären ihre Anteile abzukaufen - für 420 USD je Aktie. Und die Finanzierung des Deals sei gesichert. Die Tesla-Aktie habe entsprechend abgehoben.Musk, der rund 20% an Tesla halte, bräuchte mehr als 50 Mrd. USD, um die anderen Aktionäre auszubezahlen. Abgesehen von der Tatsache, dass die Finanzierung alles andere als sicher scheine - hier spiele offenbar die Hoffnung eine Rolle, dass viele Aktionäre weiterhin bei der Stange bleiben würden - sei der Tweet an sich juristisch grenzwertig. Als größter Aktionär eine derart kursbeeinflussenden Tweet abzusetzen habe einen faden Beigeschmack. Es sei ein Fall für die SEC. Und das nicht nur, weil er mit seinem Tweet sämtliche Short-Seller unter Druck bringe.Sei die Tesla-Aktie jetzt kaufenswert? Das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau sei schlecht. Bis 420 USD seien noch 11% Luft, das Risiko, falls es nicht zur Abfindung komme, sei mindestens genauso groß, eher größer als die Chance von 11%. Die Tesla-Aktie eigne sich daher bestenfalls als Zock mit der Hoffnung, dass die Shorties noch einmal einen Short-Squeeze bringen würden, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:323,81 Euro +9,81% (07.08.2018, 12:05)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:322,70 Euro -1,36% (07.08.2018, 12:23)