Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

906,00 EUR +1,00% (19.06.2020, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

906,00 EUR +1,33% (19.06.2020, 10:19)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.003,96 USD +1,23% (18.06.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Elektroautopionier laufe derzeit vieles richtig. Das spiegle sich auch im Kursverlauf wider. In den letzten Tagen habe die Aktie die magische 1.000-Dollar-Marke durchbrochen. Analysten von Jefferies würden darin noch nicht das Ende der Fahnenstange sehen. Kurzerhand habe das Analysehaus sein Kursziel von 650 auf 1.200 Dollar nahezu verdoppelt.Die Analysten würden ihr Anlagevotum damit begründen, dass die Corona-Krise den Übergang zur Elektromobilität befeuere. Tesla sei gegenüber seinen Wettbewerbern in der besseren Ausgangsposition. Während etablierte Automobilhersteller noch mit ihren Altlasten kämpfen würden, würden die Kalifornier davon profitieren, keine Berührungspunkte mit konventionellen Antriebsarten zu haben.Derweil habe Tesla neue Expansionspläne mit dem Bau eines zweiten Werks in Texas vorgelegt. Das Investitionsvolumen solle sich auf gut eine Milliarde Dollar belaufen. Bislang unterhalte Tesla eine Autofabrik im kalifornischen Fremont. Außerhalb der USA sei in Schanghai eine Fabrik für den chinesischen Markt eröffnet worden. Geplant sei zudem das Werk in Grünheide bei Berlin.Tesla habe zuletzt mit einem starken Newsflow überzeugt. Der Markt für Elektroautos boome. Mit dem Bau neuer Produktionsstätten leite der Konzern die richtigen Schritte ein, um die steigende Nachfrage schneller zu bedienen. Ausgehend von der Kurszielanhebung habe die Aktie noch immer ein Potenzial von 20 Prozent. Dennoch müssten Anleger mit kurzfristigen Rücksetzern in Form von Gewinnmitnahmen rechnen.Pierre Kiren von "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: