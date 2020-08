Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.214,80 EUR +0,60% (11.08.2020, 09:46)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.213,80 EUR +0,68% (11.08.2020, 09:31)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.418,57 USD -2,35% (10.08.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (11.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Mit atemberaubender Geschwindigkeit ziehe Tesla eine Giga-Factory nach der anderen hoch. In elf Monaten habe die Produktionsstätte in Shanghai gestanden, die neue Firma "Giga Berlin" solle noch schneller fertig sein.Die Tesla-Aktie habe sich nach dem Einbruch aufgrund der Corona-Krise schnell wieder erholt. Die starke Performance ziehe mehr und mehr Elektroauto-Start-ups an die Börse.Die Hersteller von Elektroautos und Plug-in-Hybriden würden mit ihren Produkten den Nerv der Zeit treffen. Kein Wunder, dass die Aktien von Li Auto schon am ersten Handelstag durch die Decke gegangen seien.Zwischen 8 und 10 Dollar sei die Li Auto-Aktie im Vorfeld institutionelle Investoren zum Kauf angeboten worden. Der erste Kurs habe bei 16,50 Dollar gelegen. Li Auto komme dadurch auf einen Börsenwert von knapp 14 Mrd. Dollar. Seit Dezember 2019 seien rund 10.700 Modelle des Li One, einem Plug-In-Hybridauto, ausgeliefert worden. Eine extrem sportliche Bewertung!Bald werde auch Xpeng den Sprung an die Börse wagen. Das chinesische Elektroauto-Start-up habe zuletzt über mehrere Finanzierungsrunden 1,7 Mrd. Dollar eingenommen.Vor wenigen Wochen hat bereits eine Gruppe von Investoren, darunter Aspex, Hillhouse und Sequoia, 400 Mio. Dollar in das Start-up investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: