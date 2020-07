ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (29.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie komme mit zunehmender Handelsdauer immer besser in Fahrt. Grund für den Anstieg über 1.500 USD sei ein Analystenkommentar von Morgan Stanley. Zwar stufe der renommierte Autoexperte Adam Jonas das Papier weiter mit "underweight" ein, doch das Kursziel für sein Bull-Case-Szenario hebe er massiv auf 2.500 USD an. Zuvor habe er im besten Fall mit 2.070 USD gerechnet. "Es wird immer offensichtlicher, dass Tesla ein sehr großes Unternehmen werden wird, das sich in den nächsten zehn Jahren den Umsätzen von Toyota oder VW nähert (wenn nicht sogar übertrifft) und die weltweit größten Luxus-OEMs zurücklässt", habe der Analyst an seine Kunden geschrieben.Die Tesla-Aktie habe zuletzt korrigiert, was jedoch nach der Kursrally nur gesund sei. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch gestimmt, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.273,20 EUR +1,18% (29.07.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.294,20 EUR -2,07% (29.07.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.499,11 USD +1,53% (29.07.2020, 22:00)