Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.037,20 EUR -0,67% (05.04.2022, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.028,40 EUR +4,78% (04.04.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.145,45 USD +5,61% (04.04.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktien von Tesla hätten am Montag mit Kursschwankungen auf einen erneuten Auslieferungsrekord reagiert. Die Papiere des Elektroautobauers seien zunächst im Plus gestartet und dann kurz in die Verlustzone gerutscht. Zuletzt hätten sie aber wieder deutlich zugelegt und seien mit einem Plus von 5,6 Prozent auf 1.145,45 Dollar aus dem Handel gegangen.Analysten hätten überwiegend ein positives Fazit gezogen. Angesichts anhaltender Zulieferprobleme und Werksschließungen habe sich der Elektroautobauer wacker geschlagen, so etwa Mark Delaney von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die Investmentbank habe die Einstufung für Tesla auf "buy" mit einem Kursziel von 1.200 US-Dollar belassen.Der Fachmann Ryan Brinkman von der US-Bank J.P. Morgan habe ergänzt, die Auslieferungen von Tesla hätten sich besser als von ihm gedacht entwickelt, wenngleich sie die Markterwartung nicht ganz erfüllt hätten. In einer am Montag vorliegenden Studie habe Brinkmann seine Gewinnschätzung je Aktie für das erste Quartal nach oben angepasst. Mit einem auf 335 US-Dollar angehobenen Kursziel und seiner Einstufung auf "underweight" bleibe er insgesamt jedoch Dauerpessimist.Die Schweizer Großbank UBS nehme Bezug auf eine weltweite Umfrage unter 11.000 Konsumenten. Tesla sei klarer Gewinner der Umfrage zur Elektromobilität, so Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 um bis zu zwölf Prozent erhöht. Das Kursziel sei daraufhin von 1.000 auf 1.100 US-Dollar angehoben worden, aber die Einstufung auf "neutral" belassen."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link