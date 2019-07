Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Vergleiche man die nackten Zahlen, sei Tesla immer noch ein kleines Licht im Automobilsektor. Doch der Mythos Tesla sei nicht zu unterschätzen - gerade unter Jugendlichen seien Elon Musk und seine Firma fast jedem ein Begriff. Auch Erwachsene würden für ein "Original"-Elektroauto von Tesla gerne etwas mehr bezahlen. Selbst eine eher unterdurchschnittliche Zuverlässigkeit der Flotte ändere nichts am guten Ruf. Die Magie der Marke lasse sich messen.CleanTechnica zitiere das Ranking von WPP BrandZ. Demnach sei der Wert von Tesla von 2017 auf 2018 um 60 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar angestiegen. Zum Vergleich: Der Börsenwert betrage derzeit 44 Milliarden US-Dollar. Mit diesem Anstieg befinde sich Tesla im Top-10-Risers-Ranking. Nur Firmen wie Netflix (+73 Prozent) oder Paypal (+85 Prozent) seien noch stärker gewachsen.Zwar sei der Markenwert von Autofirmen wie BMW oder Daimler noch mehr als doppelt so hoch wie der des US-Elektroautoherstellers. Doch während Tesla positives Momentum aufweise, sei der Markenwert der deutschen Premiumhersteller mit neun Prozent rückläufig gewesen.Auch kurzfristig habe die Tesla-Aktie wieder Schwung aufgenommen, der Rebound setze sich fort. Auf Jahressicht liegt die Performance der Aktien von Daimler, BMW und Tesla hingegen mit einem Minus von jeweils rund 20 Prozent jedoch eng beieinander, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)