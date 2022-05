Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

897,60 EUR +3,89% (04.05.2022, 21:58)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

844,00 EUR -2,27% (04.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

946,35 USD +4,08% (04.05.2022, 21:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Gründer des größten Hedgefonds der Welt sage: Die Blase sei geplatzt. Entwarnung gebe er dennoch nicht, denn der historische Vergleich zeige, dass einer Übertreibung nach oben oft auch eine längere Übertreibung nach unten folge.Bereits Anfang 2021 habe DER AKTIONÄR über erste Hinweise seitens Ray Dalio berichtet: Im damaligen, von Robin-Hood-Tradern geprägtem Umfeld, habe es klare Warnsignale gegeben. Der Anteil von Retail-Investoren habe schon damals 95 Prozent des Niveaus vorheriger Übertreibungen erreicht. So hätten die Indikatoren "New Buyer", "bullishes Sentiment" und "High Leverage" bei Tech-Titeln im roten "Bubble"-Bereich gelegen.Erst im Januar 2022 habe Dalio dann darauf hingewiesen, dass der gesamte US-Markt zu 70 Prozent in einer Blase und sogenannte emerging tech companies wie Roku und Tesla sogar "klar in einer extremen Blase" seien. Während Netflix und Co abgestürzt seien, habe sich Tesla relativ gut behauptet.Jetzt, nach den teils starken Kursverlusten, gebe die Fonds-Legende ein weiteres Update. Ja, die Blase sei geplatzt und damit seien wieder normale Niveaus in vielen Bereich erreicht. Aber: Das durchschnittliche KGV sei trotz Rückgang immer noch relativ hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: