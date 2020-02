Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

917,42 USD -0,60% (19.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie eile von Hoch zu Hoch, lasse andere Automobilhersteller alt - und mitunter auch klein - aussehen. Mit der Eile dahin sei es hingegen mit Blick auf ein essentielles Vorhaben des US-E-Auto-Pioniers in Europa und in Deutschland. Tesla werde behindert, bis am Ende gar ein Vorzeigeprojekt verhindert werde. Der Schaden sei bereits jetzt immens.Deutschland nehme Schaden. Ein Umweltverein mache mobil gegen die ökologisch durchaus als fortschrittlich geltende Elektromobilität des US-Pioniers Tesla. Die Grüne Liga Brandenburg stoppe mit einer Klage die für die Einhaltung des Zeitplans - bereits Mitte 2021 sollten die ersten Fahrzeuge in Grünheide vom Band rollen - wichtige Rodung eines Kiefernwalds, den selbst Mitglieder der Partei Bündnis 90/Die Grünen als "Plantage" bezeichnen würden, was auf seine mindere Bedeutung für die Ökologie hindeute.Tatsächlich lege ein Gutachten nahe, die Artenvielfalt sei gering. Wörtlich heiße es seitens der Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, es sei "abwegig, eine Kiefernplantage zu einem Wald zu erklären". Man könne ihr und allen Kritikern der Klage nur recht geben. Das Klagerecht in Deutschland lasse dennoch zu, dass ein national bedeutendes Vorhaben in Brandenburg unter Missbrauch des Artenschutzrechts be-, schlimmstenfalls sogar verhindert werde. Grüne-Liga-Landeschef Heinz-Herwig Mascher lasse durchblicken, der Naturschutz stehe bei der Klage nicht im Vordergrund. Vielmehr gehe es darum, ein "rechtsstaatlich sauberes Verfahren" zu gewährleisten. Dass Tesla-Chef Elon Musk versprochen habe, für jede gefällte Kiefer drei neue Bäume zu pflanzen, Tiere umzusiedeln - all das lasse der Verband mit seiner Klage außer Acht.Hier werde der - grundsätzlich begrüßenswerte - Schutz der Natur mit Füßen getreten, weil er berechtigte Vorhaben in Verruf bringe. Es werde die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland gefährdet und ein Stellvertreterkrieg geführt, der die überlasteten Gerichte zusätzlich beschäftige. Der gesamte Vorgang sei an Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Das Kopfschütteln der Grünen ("Man muss nicht gegen alles sein") sei in diesem Fall richtig und in seiner Vehemenz durchaus überraschend. Dennoch müsse die Frage erlaubt sein: Würde es ähnlich heftig ausfallen, würde nicht Tesla hier ein E-Auto-Werk hochziehen, sondern VW, BMW oder Daimler eines für konventionelle Fahrzeuge?