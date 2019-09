Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (03.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Neue Zahlen von Bernstein würden zeigen: Das erste Mal sei im Juli der Absatz von Elektroautos zurückgegangen. Es seien mit 128.000 14% weniger Autos verkauft worden. Während die Verkäufe in Europa zugelegt hätten, würden sie in den USA und China schwächeln. Grund sei eine sich abkühlende Konjunktur und der Abbau von Subventionen. Zwar gebe es auch positive Nachrichten wie China-Steuererleichterungen. Tesla müsse sich aber bemühen, die ab Ende 2019 fertig werdende Autofabrik für Asien auszulasten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.09.2019)