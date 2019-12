Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (06.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

Kaum eine Aktie polarisiere so sehr wie Tesla. Einige Analysten würden glauben, dass sich der Kurs vervielfachen könne. Andere würden Pleitevorhersagen herausgeben. Und dann sei da noch Morgan Stanley: Die Experten der einflussreichen US-Investmentbank würden es sich einfach machen und Szenarien für alle möglichen Fälle aufstellen.

Momentan billige Analyst Adam Jonas der Tesla-Aktie im besten Fall ein Kursziel von 500 USD (zuvor: 440 USD) zu. Voraussetzung sei, dass der Cybertruck ein Erfolg werde und die Verkäufe in China anziehen. Jonas' normales Kursziel für die kommenden zwölf Monate liege dagegen weiter bei 250 USD. Das entspreche rund einem Viertel Abwärtspotenzial.

"Der Aktionär" habe die Tesla-Aktie im September während der Korrektur bei 210 Euro empfohlen. Tesla sei seitdem mehr als 40% gestiegen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link