Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

574,00 USD +3,35% (25.11.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei Tesla gehe es gerade so richtig rund. Seit Dienstag sei Tesla nun sogar erstmalig mehr als 500 Milliarden Dollar wert. Könne die starke Rally jetzt noch weitergehen?Der Autotitel bewege sich seit dem Ausbruch aus ihrer Dreiecksformation vor rund einer Woche steil nach oben. Im Zuge des steilen Anstiegs habe die Tesla-Aktie am Montag nachhaltig den Widerstand am bisherigen Allzeithoch vom 1. September bei 502,49 Dollar überwinden können. Auch in den vergangenen beiden Tagen klettere der Aktienkurs weiter nach oben und habe gestern das aktuelle Rekordhoch bei 574,00 Dollar erreicht.Charttechnisch betrachtet dürfte der Höhenflug jetzt sogar noch weitergehen. Projiziere man die Höhe der vorangegangenen Dreiecksformation an die Ausbruchsstelle bei 440,80 Dollar, ergebe das ein rechnersicher Kursziel von 625 Dollar. Bis dorthin seien kurze Korrekturen aufgrund der überkauften Indikatoren-Werte (Stochastik und RSI) aber nicht auszuschließen.Die Rally der Tesla-Aktie gehe weiter. Anleger sollten auch nach dem neuen Allzeithoch ihre Gewinne laufen lassen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 350 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 26.11.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:478,85 EUR -0,48% (26.11.2020, 11:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:478,75 EUR +0,77% (26.11.2020, 11:12)