XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,70 EUR +2,00% (13.03.2019, 15:12)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

253,42 EUR +1,00% (13.03.2019, 15:21)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

287,18 USD +1,35% (13.03.2019, 15:15)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am 14. März, in deutscher Zeit am 15. März um 4 Uhr früh, sei es so weit, das von Kunden heiß ersehnte Model Y werde in Los Angeles vorgestellt. Damit werde das Projekt S3XY, nach dem Model S, Model 3 und Model X, mit dem Model Y vollendet. Bis das erste Auto allerdings aus der Fabrik rolle, dauere es noch ein paar Monate. Frühester Beginn für die Fertigung des Model Y sei für das Jahr 2020 angesetzt.Außer Teasern, gebe es noch wenige Details, die über das Model Y bekannt seien. Mit einem Tweet von Elon Musk würden die Vorstellungen aber schon etwas konkreter: "Model Y, ist ein SUV und es ist rund 10 Prozent größer als Model 3, weshalb es auch 10 Prozent mehr kosten wird und etwas weniger Reichweite mit der gleichen Batterie hat." In einem neuen Kommentar sehe dies WSJ "kritisch", da die höheren Preise den Plan von Tesla, den Fokus von Luxus auf Masse zu legen, erschwere.Der Preis für die billigste Variante des SUV's, werde also bei mindestens 40.000 Euro liegen, mit einer Reichweite von ca. 380 Kilometer. Damit sei das Model Y direkt im Fight mit dem Audi Q4, der zwischen 40.000 und 45.000 Euro kosten und auch 2020 in den Markt kommen solle. Insgesamt werde das Model Y, abgesehen vom Design, große Ähnlichkeiten zum Model 3 haben, da laut Musk-Plänen 75 Prozent der einzelnen Komponenten der beiden Modelle übereinstimmen würden. Ähnliches sei bereits für den Model-S-Bruder Model X geplant worden, was aber am Ende nicht in nennenswertem Umfang habe realisiert werden können.Wie das Model 3 werde auch das Model Y dem Fahrer Spaß machen. Die Beschleunigung von 0-100 km/h werde ähnlich wie beim Model 3 etwas unter 4 Sekunden liegen und die Höchstgeschwindigkeit der billigsten Version geschätzt bei 210 km/h. Flügeltüren seien unwahrscheinlich, da diese höhere Kosten wie beim Model X verursachen würden - was Elon Musk später als großen Fehler bezeichnet habe. Was für eine Kostensenkung sorgen dürfte, sei die Reduktion der Kabellänge im Auto um 90 Prozent, auf eine Länge von 150 Meter. Trotz größerer Probleme mit der automatisierten Fertigung beim Model 3, setze Tesla weiterhin auf eine Großzahl von Robotern im Fertigungsprozess. Musk selbst spreche sogar von einer "Fertigungsrevolution".Der Tesla-CEO habe für das Model 3 eine potenzielle Nachfrage von "700.000 bis 800.000 pro Jahr, in einer Rezession vielleicht nur 500.000" erwartet. Aktuell halte er sich aufgrund einer SEC-Untersuchung jedoch mit solchen Aussagen zurück. Für das Model Y solle die Nachfrage, nach älteren Aussagen, ungefähr doppelt so groß sein, was mindestens einer Million Autos pro Jahr entsprechen würde. Da es sich um einen SUV handle, spreche es vor allem die Käufer aus den USA an, die sich immer mehr von den Limousinen verabschieden und auf SUV's überspringen würden. Auch Michelle Krebs, Analystin für AutoTrader, sei der Meinung, dass einer der Gründe, warum Elektroautos noch nicht durch die Decke gegangen seien, sei, dass es die meisten davon nur als Limousine gebe.Bisher würden die Anleger noch nicht auf den Hype-Zug um das Model Y aufspringen. In den letzten Wochen sei man immer wieder an der 320 USD-Marke abgeprallt.Durch eine gute Vorstellung des Model Y und einem noch überzeugenderen Produkt, könnte man die 320 USD-Marke womöglich endlich brechen und ein Kaufsignal auslösen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: