NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.060,46 USD +0,83% (08.12.2021, 19:08)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Premium-Automobilherstellers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Rückenwind habe das Papier durch eine neue Studie der UBS sowie durch die Rückkehr der Risikoneigung der Anleger bekommen. Zuletzt habe es aber auch einen Rückschlag für Tesla gegeben, was das Thema autonomes Fahren angehe. Interne Mitteilungen würden besagen, dass die Repeater-Kameras in einigen Fahrzeugen der Modelle S, X und 3, die von Tesla in den USA hergestellt würden, fehlerhafte PCBs (Leiterplatten) enthalten würden. Fakt sei aber, dass Elon Musk in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt habe, dass er mit seinem Team schwierige Situationen lösen und mit Innovationen glänzen könne.Die Kursentwicklung der Tesla-Aktie in den letzten Wochen sei beeindruckend gewesen, was zu einer sportlichen Bewertung von über 1 Bio. USD geführt habe. Das KGV für 2022 für Tesla betrage 178. Die Börsianer störe das allerdings wenig. Jede Korrektur werde zum Neueinstieg genutzt. Das Papier habe demnach wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:937,90 EUR +0,48% (08.12.2021, 19:32)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:923,50 +0,10% (08.12.2021, 17:35)