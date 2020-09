ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (10.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ein Grund für die Kurskorrektur bei Tesla sei der Einstieg von General Motors bei Nikola. Viele würden dies als Angriff auf das Marktsegment von Tesla werten. Zudem hätten Anleger enttäuscht auf die Meldung reagiert, dass der Elektroautopionier die Aufnahme in den S&P 500 verpasst habe.Wie gehe es nun mit der Tesla-Aktie weiter? Sei die Spekulationsblase geplatzt? "Diese Frage stellt man sich aktuell mehr denn ja bei der Aktie von Tesla. Aktuell geben die markttechnischen Indikatoren noch keine endgültige Entwarnung. Der Chart konnte zumindest bei 331 US-Dollar einen kleinen Rebound vollziehen. Das Halten dieser Marke ist auch extrem wichtig. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich auch heute abwärts geneigt. Zudem die kurzfristige Slow-Stochastik. Fallhöhe besteht daher noch weiter. Nicht zuletzt weil die 200-Tage-Linie bei gerade einmal 181 US-Dollar verläuft", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:314,85 EUR +1,38% (10.09.2020, 09:50)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,35 EUR +5,65% (10.09.2020, 09:36)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:366,28 USD +10,92% (09.09.2020, 22:00)