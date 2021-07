NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe einerseits die Chance, das Auto der Zukunft maßgeblich mitzuprägen, doch sei gleichzeitig mit immer mehr Konkurrenz konfrontiert. Ein Beispiel sei der chinesische E-Autobauer XPeng. Jetzt seien die Preise der neuen Limousine P5 verraten worden. Diese würden schon bei 24.650 Dollar beginnen - und seien damit rund 14.000 Dollar niedriger als die des Tesla Model 3, das es in China erst ab 38.650 Dollar gebe.XPeng sei zudem hochinnovativ und habe nun die Flugdrohne X2 vorgestellt. Diese könne Menschen und Gepäck mit bis zu 560kg transportieren und mit 130 km/h bis zu 35 Minuten fliegen.Auch Tesla könnte nachziehen. Wie berichtet, glaube Morgan Stanley, dass der Flugautomarkt bis 2050 ein Volumen von neun Billionen Dollar erreichen könne. Analyst Adam Jonas zufolge verfüge Tesla mit seiner Technologie über die besten Voraussetzungen, sich zu positionieren. Das Flug-Geschäft könne mindestens 100 Dollar pro Aktie wert sein.Interessant in diesem Zusammenhang sei die Meinung des ehemaligen Tesla-Deutschland-Chef Philipp Schröder. Im Interview mit dem "Aktionär" habe er 2015 gesagt: "Wenn es jemanden gibt, der prädestiniert ist, ein fliegendes Auto zu bauen, dann Elon. Er will mit Space X den Mars erobern, die Automobilwelt verändern und den Energiemarkt revolutionieren. Das fliegende Auto schreit doch förmlich nach Elon Musk."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:546,70 EUR -0,26% (20.07.2021, 16:03)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:548,00 EUR +1,00% (20.07.2021, 15:46)