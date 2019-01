Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

334,20 USD -1,28% (10.01.2019, 15:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.





CEO: Elon Musk (10.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Für den Elektroautohersteller scheine es derzeit rund zu laufen. Starke US-Verkaufszahlen für das Geschäftsjahr 2018, Grundsteinlegung für das neue Werk in China, sowie der aktuelle Sicherheitsbericht über die Unfallhäufigkeit von Tesla-Modelle würden die Aktionäre und sogar den BMW-Betriebsratschef schwärmen lassen.In den USA habe der Autobauer Platz 1 unter den meistverkauften Premium-Fahrzeugen mit dem Model 3 belegen können. Demnach habe Tesla Motors rund 140.000 Autos ausgeliefert und sich sogar deutlich vom Kontrahenten Lexus abgesetzt, der mit seinem Modell RX nur rund 112.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe.Trotz der derzeitigen positiven Nachrichtenlage sollte die zukünftige Marktsituation bedacht werden. Tesla Motors agiere aktuell noch auf einem lukrativen Pionier-Elektroautomarkt. Mit Blick auf die kommenden Serienproduktionen großer konkurrierenden Autokonzerne sollte aber in den nächsten Jahren ein hart umkämpfter Verdrängungswettbewerb bei Elektroautos stattfinden.Der Autotitel zeige sich nach einem stark volatilen Handelsjahr 2018 durchaus gestärkt und habe sich nach dem letzten Einbruch während der Weihnachtszeit wieder deutlich erholen können. Im Zuge dessen habe die Tesla-Aktie auch die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,00 EUR -1,17% (10.01.2019, 15:37)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,91 EUR -0,69% (10.01.2019, 15:48)