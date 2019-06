Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (24.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in diesem Jahr noch nicht überzeugen können. Vor allem Sorgen der Anleger um eine rückgängige Nachfrage, hätten die Aktie unter Druck gebracht. In den nächsten Wochen würden nun die Zahlen zum zweiten Quartal erwartet.Es stehe ein großes Fragezeichen hinter den Verkaufszahlen zu diesem Quartal. Aufgrund von zunehmenden Bezweiflungen, dass Tesla die selbst gesteckten Absatzzahlen in diesem Jahr erreiche, sei auch der Druck auf die Tesla-Aktie gestiegen. Zuletzt hätten Goldman und Jefferies ihre Kursziele für die Aktie gesenkt und dies mit zu hoch erwarteten Absatzzahlen begründet.Auf der Tesla-Hauptversammlung vor zwei Wochen habe sich Elon Musk noch optimistisch gezeigt und ein neues Rekordquartal für realistisch gehalten. Analysten seien hingegen skeptisch.Obwohl die Anzahl der abgesetzten Fahrzeuge deutlich höher sein dürften als im vorherigen Quartal, als 63.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden seien, könnte die Rekordsumme von 91.000 vom Q4 2018 nur schwer erreichbar sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link