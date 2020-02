XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

702,00 EUR (05.02.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

725,61 USD -11,88% (05.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach einer mehr als beeindruckenden Rally der Tesla-Aktien hätten diese am Mittwoch herbe Verluste erlitten. Am Montag und Dienstag seien die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen um insgesamt gut 36 Prozent nach oben geschossen. Nun hätten Anleger Kursgewinne eingestrichen, abgeschlagen am Ende des Nasdaq 100-Index seien die Aktien um 18,7 Prozent abgesackt. Im Tagestief seien es sogar mehr als 20 Prozent gewesen."Nach fünf Tagen in Folge mit Kursgewinnen liegen die Aktien heute im roten Bereich", habe Analyst David Madden vom Broker CMC Markets gesagt. Sein Kollege Jochen Stanzl habe darauf hingewiesen, dass Tesla an der Börse mittlerweile viermal so viel wert sei wie das Traditionsunternehmen Ford Motor. Ford-Aktien seien am Mittwoch nach enttäuschenden Prognosen für 2020 um fast zehn Prozent eingebrochen.Die Story der Tesla-Aktie sei ab 2013 so richtig in die Gänge gekommen. Damals sei sie noch für 35 Dollar zu haben gewesen. Bis 2017 habe sich ihr Wert verzehnfacht, bevor die Einführung des "Model 3" die Anleger verunsichert habe. Hohe Anlaufkosten, Produktionsprobleme und eine arg angespannte Finanzlage hätten am Vertrauen genagt, bis Juni 2019 sei es bis auf weniger als 180 Dollar nach unten gegangen. Und: einige Spekulanten hätten auf weiter fallende Kurse gewettet.Im Oktober dann die dicke Überraschung: ein Gewinn im dritten Quartal. Dieser habe auch die Trendwende für den Aktienkurs bedeutet. Short-Spekulanten, die eine Zeit lang mit sogenannten "Leerverkäufen" gut am Kursrutsch verdient hätten, seien plötzlich zum Eindecken gezwungen gewesen - und hätten so den Kurssprung zusätzlich verschärft. Glaube man den Statistiken des spezialisierten Unternehmens S3 Analytics, seien zuletzt fast ein Fünftel der Tesla-Aktien leer verkauft gewesen. Dabei würden geliehene Aktien veräußert, in der Hoffnung, sich später günstiger eindecken zu können. Gehe diese Rechnung nicht auf, würden den Spekulanten hohe Verluste drohen."Der Aktionär" habe zuletzt daraufhin hingewiesen, auch einmal an Teilgewinnmitnahmen zu denken. Dies habe sich jetzt durchaus ausgezahlt. Die Story von Tesla bleibt aber weiter interessant, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:683,70 EUR +2,95% (06.02.2020, 08:53)