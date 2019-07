Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 224,55 -1,15% (02.07.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe."Es tut sich was bei Elektroautos", so Analyst Gene Munster. Gerade das Model 3 sei "on fire". Autotrader-Experte Michelle Krebs bescheinige Tesla den Aufbau einer "phänomenalen Marke". Tatsächlich würden die Kunden zugreifen wie noch nie. Tesla habe sein Auslieferungsziel für das zweite Quartal mit 95.200 Autos in der Mitte erreicht und damit doppelt so viele Fahrzeuge wie im Vorjahreszeitraum verkauft. Analysten seien überrascht, sie hätten mit 88.000 Einheiten gerechnet. Entsprechend positiv die Reaktion der Tesla-Aktie. Das Minus seit dem Dezember-Hoch bei 375 USD habe sich auf 35% reduziert.Den Punktsieg für Tesla habe CEO Elon Musk persönlich mit Motivationsmails und Provisionen für Mitarbeiter vorangetrieben. Hilfreich sei auch gewesen, dass vor der Halbierung der US-Förderung zum 1. Juli auf künftig nur noch 1.875 USD Kunden noch schnell zugegriffen hätten. Auch die Expansion nach Europa und China trage Früchte. Weiteres Ass im Ärmel sei wohl der Verkauf einer besonders günstigen Variante des Model 3 für den kanadischen Markt gewsen, um auch hier von staatlichen Zuschüssen zu profitieren.Um 20% gesunken seien hingegen die Verkäufe der höhermargigen Modelle S und X. Auch deswegen würden viele Analysten zurückhaltend bleiben. Einerseits würden höhere Stückzahlen die Kosten pro Auto zu senken helfen, doch erkauft worden sei der Absatzerfolg auch mit Preissenkungen, weswegen Rekordauslieferungen noch lange nicht Rekorddeckungsbeiträge bedeuten würden. Analysten würden 2019 unterm Strich von einem Verlust bei Tesla ausgehen, so Florian Söllner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Hinweis auf Interessenkonflikt:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:212,55 Euro +7,62% (03.07.2019, 10:58)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:213,00 Euro +7,01% (03.07.2019, 11:08)