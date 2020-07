ISIN Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalysedie Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0,Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Aktienkurs des US-Elektroautobauers steige immer weiter. Aktuell komme Tesla aufeinen Börsenwert von 286 Mrd. USD. Das sei mehr als doppelt so viel als BMW, Daimlerund VW zusammen. Die Investoren würden Teslas Position in Sachen Elektromobilität,autonomes Fahren und dem eigens entwickelten Betriebssystem honorieren. Zudem habeder US-Konzern das Datum für ein wichtiges Event bekanntgegeben. Der "BatteryTechnology Day" werde am 22. September stattfinden. Wedbush-Analyst Dan Ives glaube,dass diese Veranstaltung ein positiver Katalysator sein werde.Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Gewinnmitnahmen sollten aber den Weg derTesla-Aktie nach oben begleiten. Denn: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Papier einengroßen Rücksetzer erleide, werde mit jedem Tag größer, so Jochen Kauper vomAnlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/tesla-aktie-im-hoehenrausch-die-vorteile-im-

