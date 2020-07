ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.06.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla: Gelingt ein Ausbruch aus dem Dreieck? ChartanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) markierte Anfang Februar 2020 ein Allzeithoch bei 968,99 USD und fiel danach massiv zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Erst bei 350,51 USD habe die Aktie einen Boden gefunden. Dort sei sie aber im März wieder massiv nach oben gedreht. Am 10. Juni sei der Wert erstmals über das Rekordhoch aus dem Februar geklettert und habe ein neues Hoch bei 1.027,48 USD markiert. Anschließend habe die Aktie in einem kleinen symmetrischen Dreieck konsolidiert. Im gestrigen Handel habe sie an der Oberkante dieses Dreiecks gekratzt. Diese liege heute bei 1.009,22 USD.Gelinge der Ausbruch aus dem Dreieck, dann könne die Rally der letzten Wochen und Monate direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 1.145 USD wäre dann möglich. Sollte die Tesla-Aktie allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 946,40 USD notwendig wäre, dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 886,52 und 835,00 USD kommen. (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:896,10 EUR -0,18% (30.06.2020, 08:48)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:878,00 EUR +1,39% (29.06.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.009,35 USD +5,17% (29.06.2020, 22:00)