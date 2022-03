Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der russische Krieg in der Ukraine werde aus Sicht von Experten Elektroautos teurer machen. Grund sei vor allem der Anstieg der Preise für Nickel, sage Branchenanalyst Pedro Pacheco vom IT-Marktforscher Gartner. Doch Marktführer Tesla habe mit einem Geheimdeal zur Nickelbeschaffung frühzeitig vorgesorgt.Das teure Nickel "bedroht die Ausbreitung von Elektroautos" - gerade während der aktuelle Preissprung bei Treibstoffen das Interesse an alternativen Antrieben verstärke, so Pacheco im Interview mit "dpa".Die Folgen dürften nicht nur in diesem, sondern auch im kommenden Jahr zu spüren sein: "2022 und 2023 werden ganz anders verlaufen als es noch zu Jahresbeginn aussah." Russland sei eine zentrale Quelle von Nickel, das eine wichtige Rolle für die meisten Batterien von E-Autos spiele.Wie allerdings "Bloomberg" berichte, habe sich Tesla längst auf der ganzen Welt nach Nickel umgesehen und seit 2021 Verträge mit Lieferanten geschlossen. Dazu zähle auch ein mehrjähriger Liefervertrag mit dem Bergbaugiganten Vale. Die Vereinbarung umfasse die Lieferung von Nickel aus Kanada."Was Tesla bei Nickel gemacht hat, ist ein versteckter Wettbewerbsvorteil", so Gene Munster, Managing Partner von Loup Ventures, zu "Bloomberg". "Tesla ist den anderen weiterhin ein paar Schritte voraus."Der Markt sehe Tesla als klarer Profiteur bei der Nachfrage zu mehr E-Autos angesichts extrem teurer Spritpreise: Der US-Titel habe im März 27 Prozent plus gemacht und nähere sich so langsam wieder den alten Hochs.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" erhöht das Kursziel für die Tesla-Aktie auf 1.090 Euro. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link