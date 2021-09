Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

673,00 EUR -0,12% (30.09.2021, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

673,70 EUR +0,24% (30.09.2021, 12:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

781,31 USD +0,48% (29.09.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (30.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in eienre aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die extrem hohen Investitionen in Umweltaktien würden Jim Coulter, Vorsitzender des Private-Equity-Giganten TPG und geschäftsführender Gesellschafter des milliardenschweren TPG Rise Climate Fonds, an die Tech-Blase der 1990er Jahre erinnern. Sehe Coulter die Tesla-Aktie also als überbewertet an, oder habe das Papier des Elektroauto-Herstellers noch Potenzial nach oben?"Wir sind dabei, einige der größten Schlachten in der Geschichte der Wirtschaft zu erleben", so Coulter am Mittwoch auf der CNBC-Konferenz Delivering Alpha. Coulter, der den über 5 Milliarden Dollar schweren TPG Rise Climate Fonds verwalte, habe gesagt, dass der Automarkt eine gewaltige Umwälzung erleben werde.Die extrem hohen Investitionen um den Klimawandel zu stoppen, würden Jim Coulter an die Tech-Blase der 1990er Jahre erinnern. Seiner Ansicht nach sei es erst der Beginn einer großen Investitionswelle, und die Dekarbonisierung habe das Potenzial, die größte industrielle Revolution in der Geschichte der Menschheit zu werden.Allerdings sei es noch schwierig vorherzusagen, welche Unternehmen als AOLs und welche als Googles und Amazons enden würden, so Jim Coulter auf der CNBC-Veranstaltung Delivering Alpha."Es wird Chaos auf dem Markt herrschen ... aber dieses Chaos bietet auch Chancen", habe Coulter gesagt und damit nicht nur die kommende Umwälzung im Automobilsektor, sondern auch den Netz- und Batteriemarkt gemeint. Investoren müssten vorsichtig sein und dürfen nicht einfach einem Trend nachlaufen.Coulter sei nicht der einzige Investor gewesen, der sich auf der CNBC-Veranstaltung Sorgen gemacht habe. Chamath Palihapitiya, Gründer und CEO von Social Capital, habe gesagt, er habe seine Tesla-Position verkauft, denn Tesla werde sehr damit beschäftigt sein, den Weg zu einem erstklassiges EV-Unternehmen weiter zu gehen.Für die einen sei Tesla viel zu teuer, für die anderen - wie unter anderem Star-Investorin Cathie Wood von Ark-Invest, Dan Ives von Wedbush oder Alexander Potter von Piper Sandler - sei das Papier noch immer eine Investition wert.Rücksetzer seien nach der letzten Rally kein Beinbruch, ganz im Gegenteil. Eine Konsolidierung bis in den Beriech zwischen 760 Dollar und 740 Dollar wäre durchaus gesund. Das positive Szenario sei nach wie vor intakt, wie auch der Aufwärtstrend. Die untere Trendlinie verlaufe aktuell bei 720 Dollar.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link