ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in den vergangenen Tagen eine gewaltige Rally hingelegt. Am Donnerstag habe sie bei 508,61 USD den höchsten Stand aller Zeiten erreicht. Beflügelt worden sei das Papier des Elektroautobauers u.a. von der Nachricht, dass die Aktie ab dem 21. Dezember im S&P 500 gehandelt werde. Zum Wochenschluss habe die Tesla-Aktie aber etwas Federn lassen müssen. Doch es könnte schon bald weiter bergauf gehen. Dieser Ansicht sei zumindest Todd Gordon, Gründer von TradingAnalysis.com. Er glaube, dass der Lauf noch nicht vorbei sei. Während die Tesla-Aktie jetzt teuer aussehen möge, sage er, dass der Markt ein explosives Wachstum für das US-Unternehmen und die Möglichkeit für weitere Gewinne einpreise.Investoren würden auf Teslas Innovationen bei Elektrofahrzeugen und auf das private Weltraumforschungsunternehmen SpaceX von CEO Elon Musk setzen, habe Gordon hinzugefügt. Er prognostiziere, dass die Satellitenabdeckung von SpaceX und der Ausbau von 5G dazu führen könnten, dass Tesla den Markt für selbstfahrende Autos (autonomes Fahren) dominiere.Auch wenn die Tesla-Aktie zum Wochenschluss nicht ganz ihr Rekordniveau vom Vortag habe halten können, so bleibe doch auch "Der Aktionär" langfristig weiter optimistisch gestimmt. Anleger könnten weiter investiert mit einem Stopp bei 255 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:412,60 EUR -1,81% (20.11.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:414,65 EUR -3,07% (20.11.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:489,61 USD -1,93% (20.11.2020, 22:00)