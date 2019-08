Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

232,30 USD +0,67% (07.08.2019, 21:06)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (07.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Heute vor genau einem Jahr habe Elon Musk seinen bisher denkwürdigsten Tweet abgesetzt. "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured." An der Börse habe die Meldung ein wie eine Bombe geschlagen, der Handel sei zeitweise ausgesetzt worden. Zum Handelsende habe die Tesla-Aktie bei 380 USD notiert, 11% höher als am Vortag. Es sei aber nur ein Strohfeuer gewesen. Gegen Musk sei wegen dieses irreführenden Tweets ermittelt worden - es habe weder ein konkretes Angebot noch einen Börsenrückzug gegeben.Für Marktbeobachter sei der Tweet der vorläufige Höhepunkt der Tesla-Euphorie gewesen. Das Vertrauen in Elon Musk habe ab diesem Zeitpunkt deutliche Risse bekommen. Seit dem Tweet sei die Tesla-Aktie 40% gefallen.Umstritten sei zuletzt auch ein Tweet im Februar 2019 gewesen, "rund 500.000" Autos "in 2019" herzustellen, was weit über den eigentlichen Prognosen von "360.000 bis 400.000" liege. Selbst große Tesla-Fans würden sich mittlerweile wünschen, dass sich Elon Musk mehr darauf konzentriere, dynamische Elektroautos zu bauen und seine umstritten Tweets einschränke, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:204,30 Euro +0,52% (07.08.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:207,40 Euro +0,70% (07.08.2019, 21:14)