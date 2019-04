Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 268,30 +0,19% (05.04.2019, 16:09)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.04.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Analyst Daniel Ives vom Investmenthaus Wedbush Securities erwartet bei den Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), einem US-Hersteller von Premium-Elektroautos, laut einer Aktienanalyse nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Nach den schwachen Produktions- und Auslieferungszahlen von Q1 sind die Analysten von Wedbush Securities der Ansicht, dass die Chancen für eine Kapitalerhöhung bei Tesla Inc. gestiegen seien.Der Markt habe ein apokalyptisches Quartal erwartet. Die Anzahl an Kunden übergebener Model 3 sei etwas höher ausgefallen als viele Marktteilnehmer es erwartet hätten.Insgesamt sei der Zwischenbericht aber sehr holprig gewesen. Analyst Daniel Ives reduziert das Kursziel für die Tesla-Aktie von 390,00 auf 365,00 USD.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "outperform" ein.