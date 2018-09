Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 309,58 +2,85% (26.09.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Es bleibt spannend - ChartanalyseDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bewegten sich in den vergangenen Monaten innerhalb einer großen Schwankungsbreite seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im April 2017 sei es mit einem Ausbruch über die 386,99 USD-Marke zur Generierung eines Kaufsignals gekommen, welches den Wert zur 386,99 USD-Marke geführt habe. Dort habe eine Konsolidierung eingesetzt. Innerhalb der sich ausbildenden Seitwärtsphase sei Tesla im März 2018 aus dem längerfristigen Aufwärtstrend ausgebrochen, was einen Rückfall unter die 291,42 USD nach sich gezogen habe. Der Kursverlauf habe sich anschließend auf der 242,00 USD-Marke stabilisieren und eine ebenso schnelle Gegenbewegung ausbilden können. Bis Anfang August habe es Tesla im Zuge eines schnellen Kurssprungs an die 386,99 USD-Marke heran geschafft, sei aber wieder klar gescheitert. Die alte Ausbruchsmarke bei 291,42 USD habe Mitte August gehalten werden können, Anfang September sei der Index aber darunter klar zurückgerutscht. In den Vorwochen habe sich Tesla nochmals erholen können.Ausblick: Die zuletzt ausgebildete Kurserholung könnte eine bearishe Flagge darstellen, welche bald eine weitere Verkaufswelle nach sich ziehen würde. Mit der Rückeroberung der 309,58 USD-Marke werde das Chartbild aber zunächst relativ neutral.Die Long-Szenarien: Spielraum biete sich kurzfristig für eine Fortsetzung der Erholung bis in den Bereich der 327,68 USD-Marke. Könnten die Notierungen diese Hürde überwinden, dürfte die obere Hällfe der mittelfristigen Handelsspanne wieder durchlaufen werden. Mit einem Zwischenziel an der Hürde bei 360,50 USD könnte es wieder bis zur 386,99 USD-Marke gehen. Dort böten sich zunächst Vorteile für die Bären. Gelinge auch ein Ausbruch über die 386,99 USD-Marke, wäre mittelfristig eine Rally in Richtung der 450,00 USD-Marke drin.Die Short-Szenarien: Bei einem erneuten Rückfall unter die 291,42 USD-Marke wäre eine Auflösung der kleinen bearishen Flagge nach unten gegeben. In diesem Fall könnte eine Verkaufswelle in Richtung der 242,00 USD auf Sicht weniger Wochen folgen. Sollte die Unterstützung bei 242,00 USD durchbrochen werden, würden größere Verkaufssignale drohen, welche mittelfristig einen Ausverkauf bis zur 177,22 USD-Marke nach sich ziehen könnten. (Analyse vom 27.09.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:265,49 Euro +0,92% (27.09.2018, 08:37)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,35 Euro (26.09.2018)