ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am heutigen Dienstag finde in Fremont der "Battery-Day" von Tesla statt. Die Erwartungshaltung sei hoch, schließlich habe CEO Elon Musk bereits vor Tagen seinen Fans via Twitter "viele aufregende Dinge" versprochen. Man dürfe gespannt sein, was der Tesla-Chef und sein Team am heutigen "Battery-Day" an Neuigkeiten präsentieren würden.Goldman-Sachs-Analyst Mark Delaney erwarte eine Ausweitung der Produktionskapazitäten und neue Technologietrends von Tesla. Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe davon aus, dass Tesla Li-Eisensulfat als neues Kathodenmaterial verwenden werde. Das würde allerdings wohl nicht ausreichen, um der Aktie einen neuen Schub zu verpassen. Eines sollten Anleger im Hinterkopf behalten: Werde Elon Musk den Tesla-Fans nicht "nächste großes Ding" im Batterie-Sektor präsentieren, sei die Fallhöhe der Aktie hoch.Grundsätzlich gelte: Kein Unternehmen der Welt habe diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla. Der US-Konzern sei aber mit einem Börsenwert von aktuell 417 Mrd. USD sehr sportlich bewertet. Tesla sei seit März laufende Empfehlung des "Aktionärs". Vor zwei Wochen sei die Aktie unter den Stoppkurs von 300 Euro gefallen. Abwarten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:367,40 EUR -3,80% (22.09.2020, 10:08)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:368,75 EUR +0,33% (22.09.2020, 09:54)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:449,39 USD +1,64% (21.09.2020, 22:00)