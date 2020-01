XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Erwartungen seien hoch gewesen: Für das vierte Quartal hätten Analysten den Umsatz auf 7,05 Milliarden Dollar geschätzt, bei einem Gewinn von 1,75 Dollar je Aktie. Elon Musk habe geliefert und die Erwartungen übertroffen. Im Anschluss an die Zahlen habe die Tesla-Aktie nachbörslich weiter zugelegt und sei erstmals über die Marke von 600 Dollar geklettert.Tesla habe im Berichtszeitraum 7,38 Milliarden Dollar umgesetzt. Der Gewinn pro Aktie habe im vierten Quartal bei 2,14 Dollar gelegen. Mit den Zahlen habe Tesla die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie habe nachbörslich um mehr als 7 Prozent zugelegt und sei bis auf 623 Dollar geklettert.Tesla sei mittlerweile über 100 Milliarden Dollar schwer. Mehr als die in die Jahre gekommenen Autobauer Ford und GM zusammen, mehr als die beiden deutschen Premiumhersteller BMW und Daimler. Einzig und alleine Volkswagen könne mit Tesla noch einigermaßen mithalten. Elon Musk habe Tesla von einem Nischenanbieter mit zig Produktions- und Auslieferungsproblemen sowie zwischenzeitlichen Finanzierungssorgen zum Weltmarktführer für Elektroautos gemacht.Aktuellen Schätzungen zufolge solle Tesla 2021 einen Umsatz von 39,9 Milliarden Dollar stemmen. Der Gewinn pro Aktie werde auf 12,50 Dollar taxiert. Mache aktuell ein KGV von 50. Zum Vergleich: VW komme auf 6 und treibe seine E-Offensive mit aller Macht voran.Die Aktie sei überkauft. Noch nicht investierte Anleger sollten den Kursen nun nicht hinterherlaufen und warten einen Rücksetzer bis in den Bereich von 475 Dollar ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auf diesem Niveau wäre eine erste Position vertretbar. Ein weiteres Kauflimit werde bei 420 Dollar platziert. Das würde aus technischer Sicht dem 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement entsprechen (Beginn des Aufwärtsimpulses bei 200 Dollar). (Analyse vom 30.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:579,50 EUR +9,84% (30.01.2020, 08:55)