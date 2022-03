Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

845,40 EUR +0,97% (22.03.2022, 08:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

830,40 EUR +2,27% (21.03.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

921,16 USD +1,74% (21.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe am Montag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können, wenngleich sie die Tageshöchstkurse nicht ganz habe halten können. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 921,16 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Am heutigen Dienstag stehe die Eröffnung der Fabrik in Grünheide im Blickpunkt.Mit viel Prominenz werde am Dienstag in Grünheide bei Berlin die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla eröffnet. Zur Feier hätten sich Kanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Tesla-Chef Elon Musk angesagt. Musk persönlich wolle die ersten Fahrzeuge vom Typ Model Y an Besitzer übergeben. Er sei bereits am Montag in Berlin gelandet.Mit der Fabrik entstehe nach zwei Jahren Bauzeit und vielen Vorabzulassungen bis zur endgültigen Genehmigung des Werks Anfang März ein neuer Autostandort in Ostdeutschland. Das Projekt gelte als Vorzeigemodell - auch was die Bau- und Genehmigungszeit angehe.Tesla plane in einer ersten Stufe mit bis zu 500.000 Autos im Jahr und rund 12.000 Beschäftigten. Eine Batteriefabrik befinde sich im Bau. Bis zur Eröffnung müsse das Unternehmen noch zahlreiche Auflagen erfüllen. Das Land Brandenburg sehe jedoch keine Hindernisse mehr.Die Aktie von Tesla habe zuletzt weiter zulegen können. Dabei sei auch der Sprung über die 200- und 38-Tage-Linien gelungen. Nun rücke die 90-Tage-Linie sowie 1.000-Dollar-Marke wieder in den Fokus.Die Tesla-Aktie bleibt weiter spannend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link