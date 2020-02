Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

710,00 EUR +0,27% (12.02.2020, 09:17)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

709,00 EUR +0,07% (12.02.2020, 09:05)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

774,38 USD +0,81% (11.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU winke einen Milliarden-Deal durch, der vor allem einem Unternehmen helfen dürfte: Tesla. Der US-E-Auto-Pionier profitiere nicht zuletzt aufgrund seiner Führerschaft im Segment der E-Autos von einer höheren Prämie. Käufer kämen deutlich günstiger als zuvor an einen neuen Tesla ihrer Wahl. Und Tesla könne mit höheren Verkaufszahlen rechnen. Win-win.Eine Meldung, die bei Tesla und Käufern von Elektroautos gut ankomme: Letztere bekämen schon bald deutlich mehr Geld vom Staat. Die EU-Kommission habe grünes Licht für höhere Kaufprämien gegeben, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mitgeteilt habe. Die neuen Fördersätze seien für alle Fahrzeuge anwendbar, die nach dem 4. November 2019 zugelassen worden seien.Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe von einem guten Signal gesprochen. Die neue Förderrichtlinie werde noch im Februar in Kraft treten. Käufer hätten dann von erhöhten Fördersätzen für rein elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride profitiert.Die Bundesregierung habe die höhere Förderung bereits im vergangenen September in ihrem Klimaschutzprogramm beschlossen, das anschließende Verfahren unter Beteiligung Brüssels aber habe sich hingezogen.Konkret steige nun die Förderung für batterieelektrische Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro von derzeit 4.000 Euro auf 6.000 Euro. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro solle der Zuschuss künftig bei 5000 Euro liegen, damit steige die Förderung um 25 Prozent. Für Plug-in-Hybride unter 40.000 Euro seien es 4.500 Euro (statt bisher 3.000); bei einem Listenpreis über 40.000 Euro seien es 3.750 (statt 3.000).Bei dem Betrag handle es sich jeweils um die Gesamtsumme - also öffentlicher Anteil plus Herstelleranteil. Die Industrie werde sich weiterhin zur Hälfte an dem sogenannten Umweltbonus beteiligen, habe es geheißen.Bundesregierung und Autoindustrie hätten sich bei einem Spitzentreffen im November darauf verständigt, dass sich die Industrie weiter beteilige. Verabredet worden sei auch, das Ladenetz für E-Autos schneller auszubauen. Die Bundesregierung habe einen "Masterplan Ladeinfrastruktur" vorgelegt. Ziel sei ein flächendeckendes und kundenfreundliches Ladenetz.Zwar würden die Neuzulassungen von E-Autos steigen, sie hätten aber noch nicht den Durchbruch auf dem Massenmarkt geschafft. Die Elektromobilität spiele eine zentrale Rolle im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, mit dem die Klimaziele 2030 vor allem im Verkehr erreicht werden sollten. Dafür werde bis 2030 eine Zahl von 7 bis 10 Millionen E-Autos in Deutschland als notwendig angesehen.Damit Deutschland die Klimaziele für 2030 erreiche, müsse vor allem der Verkehrsbereich liefern. Viele Experten würden aber bezweifeln, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen ausreichen würden, etwa die stärkere staatliche Förderung beim Kauf von E-Autos. Die CO2-Emissionen im Verkehr seien auch wegen eines höheren Verkehrsaufkommens in den vergangenen Jahren kaum gesunken.Die Erhöhung der Kaufprämie für E-Autos dürfte vor allem Tesla helfen. Die Aktie des Unternehmens ist eine laufende "Aktionär"-Empfehlung, hat das Kursziel inzwischen aber deutlich übertroffen und ist aufgrund der extremen Volatilität momentan nur etwas für nervenstarke Anleger, so Leon Müller. (Analyse vom 12.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link