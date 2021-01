NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

864,16 USD -2,14% (27.01.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Zahlen des US-Elektroautobers lägen nun auf dem Tisch und würden für Enttäuschung bei den Anlegern sorgen. Tesla habe die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich bei Tesla im abgelaufenen Quartal auf 80 Cent belaufen. Analysten hätten mit 1,04 USD gerechnet. Immerhin: Der Elektroautobauer habe es einmal mehr geschafft, profitabel zu wirtschaften. Zudem habe der Umsatz mit 10,74 Mrd. USD über den erwarteten 10,4 Mrd. USD gelegen.Die Bruttomarge habe im vierten Quartal bei 19,2% gelegen. So niedrig sei sie zuletzt im vierten Quartal 2019 gewesen. Tesla habe jedoch sowohl für das vierte Quartal als auch für das Gesamtjahr einen positiven Free Cash Flow vermelden - 2,79 Mrd. USD habe der Barmittelzufluss 2020 insgesamt betragen.Zuletzt habe der US-Konzern bereits bekannt gegeben, dass 2020 499.500 Autos ausgeliefert worden seien. Das eigene ambitionierte Ziel von 500.000 Auslieferungen sei damit nur minimal verfehlt worden.Tesla arbeite weiter profitabel und liefere immer mehr Autos auf. Angesichts der mittlerweile extrem hohen Bewertung mit einem Börsenwert von über 800 Mrd. USD würden die Zahlen allerdings nicht ausreichen. Die verfehlten Gewinnerwartungen würden nachbörslich auf den Aktienkurs drücken. Der Stoppkurs des "Aktionärs" laute unverändert 575 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:712,60 EUR -1,86% (27.01.2021, 21:59)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:730,90 EUR +0,08% (27.01.2021, 17:35)