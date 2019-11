XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

306,35 EUR +6,74% (07.11.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

335,54 USD (07.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Gedankenspiel sei nicht neu. Neuen Auftrieb verleihe der Spekulation, Tesla würde die Nähe von Volkswagen oder Daimler suchen, jetzt ausgerechnet eine führende US-Investmentbank: Morgan Stanley halte es für möglich bis logisch, dass Tesla ein Stück deutscher werde. Die Entscheidung dazu könnte in den nächsten Wochen fallen.Tesla und Elon Musk würden nicht erst seit gestern den perfekten Standort für die weltweit vierte Gigafactory suchen. Gehe es nach der US-Investmentbank Morgan Stanley und deren Analyst Adam Jonas, werde die Wahl des umtriebigien Elektroauto-Pioniers auf Deutschland fallen. Das Land wäre die "logische Wahl", so Jonas in einer Notiz am Donnerstag.Deutschland "ist das Herzstück des globalen Luxus-Automobilmarktes, mit einer Wirtschaft, die von der Verbrennungstechnologie abhängig ist, und einer Regierung, die sich auf den Klimawandel konzentriert", habe Jonas gesagt, während die Behörden die Autoelektrifizierung aggressiver als in anderen Ländern betreiben würden.Als mögliche Standorte für die Errichtung der Gigafactory 4 (bisherige Standorte 2x USA (Nevada, New York) und 1x China) würden Emden (Niedersachsen), Nordrhein-Westfalen sowie Baden-Württemberg gehandelt. Von Emden aus verschiffe Volkswagen Millionen Fahrzeuge. In Baden-Württemberg produziere Daimler und habe seinen Sitz. NRW dürfte mit hohen Subventionen locken, Tesla ins ehemalige Kohle-Revier zu locken.Sollte sich Musk für Deutschland entscheiden, wäre das einerseits begrüßenswert. Andererseits käme der Vorstoß einem Stoß ins Herz der deutschen Kernindustrie gleich. Daimler, Volkswagen & Co jedenfalls hätten dann weniger Argumente in Berlin vorzubringen, die ihrem Schutz dienen würden. Eine Entscheidung solle angeblich noch in diesem Jahr fallen. Allerdings wird das bereits seit Jahren immer wieder hochgekocht - entschieden ist indes bisher noch nichts, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:303,10 EUR -0,02% (08.11.2019, 08:53)