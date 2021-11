Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach der spektakulären Twitter-Abstimmung am vergangenen Wochenende trenne sich Tesla-Chef Elon Musk von weiteren Aktien des Elektroauto-Pioniers. Der CEO sei aber nicht der einzige, der aktuell verkaufe: Viele Aktionäre würden es ihm gleichtun, wodurch die Tesla-Aktie auf Wochensicht 13% verloren habe.Wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe, habe Musk am Donnerstag weitere knapp 640.000 Anteilsscheine im Wert von rund 687 Mio. USD verkauft. Zusammen mit den Verkäufen vom Wochenbeginn habe Musk in dieser Woche schon Tesla-Aktien im Wert von etwa 5,7 Mrd. USD zu Geld gemacht. Zuvor hätten Twitter-Nutzer bei einem von ihm initiierten Votum für den Verkauf von 10% seiner Aktien gestimmt. Bislang habe er jedoch nur einen Bruchteil davon veräußert und halte weiterhin rund 167 Mio. Tesla-Aktien.Musk habe als größter Einzelaktionär von Tesla in den vergangenen Jahren extrem vom Höhenflug des US-Elektroautobauers an der Börse profitiert. Laut Superreichen-Rankings wie der "Forbes"-Liste oder "Bloomberg Billionaires" sei er - zumindest auf dem Papier - der reichste Mensch der Welt. Bloomberg habe sein Vermögen zuletzt auf 294 Mrd. USD geschätzt, "Forbes" taxiere es auf 279 Mrd. USD.Der Tesla-Chef habe bei der Twitter-Abstimmung auf eine Debatte um Steuervermeidung von Superreichen und Pläne für Abgaben auf unrealisierte Kursgewinne angespielt, die bei der US-Regierung zu dem Zeitpunkt eigentlich ohnehin schon wieder vom Tisch gewesen seien. Was genau Musk letztlich habe bezwecken wollen, bleibe offen. Fest stehet, dass zumindest ein erster Teil seiner jüngsten Aktienverkäufe schon länger vor dem Votum bei Twitter eingefädelt worden sei.An der Börse seien seine Verkäufe nicht gut angekommen: Auch viele Tesla-Aktionäre hätten nach der Kursrallye samt Allzeithoch in der Vorwoche Gewinne realisiert. An der der positiven Einschätzung des "Aktionärs" würden die Verkäufe aber nichts ändern. Anleger sollten sich daher zwar auf anhaltend hohe Volatilität einstellen, jedoch weiterhin dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link