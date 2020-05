Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

718,30 USD -8,13% (01.05.2020, 18:57)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (01.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe sein Unternehmen mit sonderbaren Tweets an der Börse unter Druck gebracht. Musk habe am Freitag geschrieben, dass er den Aktienkurs des US-Elektroautobauers für zu hoch halte. Außerdem habe der Milliardär u.a getwittert: "Ich verkaufe fast allen physischen Besitz" und dass er kein Haus mehr besitzen werde. Die Tesla-Aktie gerate dadurch weiter ins Minus.Musk sei bekannt dafür, mit skurrilen Auftritten bei Twitter für Aufsehen zu sorgen. Teslas Erfolg habe dies bislang wenig Abbruch getan - erst am Mittwoch habe der US-Konzern mit dem dritten Quartalsgewinn in Folge seine bislang längste Strecke der Profitabilität seit Gründung im Jahr 2003 gefeiert. Der Aktienkurs sei trotz der starken Kursverluste am Freitag seit Jahresbeginn um über 80% gestiegen, obwohl die Corona-Pandemie die Automobilindustrie stark belaste.Nach dem heutigen Tweet von Tesla-Chef Musk gerate die Tesla-Aktie allerdings nun erstmal kräftig unter Druck. Aufmerksamkeit habe Musk in jedem Fall erzeugt. Auch wenn die Tesla-Aktie tatsächlich eine beeindruckende Entwicklung hinter sich habe, erwarte sich "Der Aktionär" dennoch langfristig noch einiges von dem Wert. Ein Investment in Tesla bleibe jedoch ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:713,50 EUR -2,96% (30.04.2020, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:758,40 EUR +4,00% (30.04.2020, 17:35)